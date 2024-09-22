Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:52, 22 сентября 2024Россия

В Брянской области ввели режим ЧС из-за засухи

Губернатор Брянской области Богомаз ввел режим ЧС на фоне засухи

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в агропромышленном комплексе ввели в Брянской области на фоне засухи. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Богомаз.

В документе отмечается, что засуха привела к гибели посевы сельскохозяйственных культур на площади в 21 тысячу гектаров. В связи с этим событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением «Атмосферная засуха», было признано чрезвычайной ситуацией. Режим действует до отдельного распоряжения.

Ответственность за выполнение указа возложена на заместителя губернатора Бориса Грибанова.

Ранее режим ЧС регионального уровня ввели из-за пожаров на территории Луганской народной республики (ЛНР). Сообщалось, что пламя охватило семь округов республики. Сильный ветер мешает бороться с пожаром, отмечали власти. Как уточнялось, самая сложная ситуация была зафиксирована в Станично-Луганском и Антрацитовском округах, их жителей эвакуируют.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Отравились неизвестным веществом. Следователи не смогли определить причину гибели детей после ужина пельменями

      Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать. Он мог выжить и продолжить охотиться на людей

      Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу

      В Брянской области ввели режим ЧС из-за засухи

      В Польше обвинили Россию в запугивании граждан в связи с наводнением

      В России призвали страны СНГ игнорировать критику Запада

      На Украине сотрудники военкомата отпустили задержанных священников

      На Украине обвинили главкома ВСУ в провале обороны на ряде направлений

      Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова

      Израиль назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше