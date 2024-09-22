В Брянской области ввели режим ЧС из-за засухи

Губернатор Брянской области Богомаз ввел режим ЧС на фоне засухи

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в агропромышленном комплексе ввели в Брянской области на фоне засухи. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Богомаз.

В документе отмечается, что засуха привела к гибели посевы сельскохозяйственных культур на площади в 21 тысячу гектаров. В связи с этим событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением «Атмосферная засуха», было признано чрезвычайной ситуацией. Режим действует до отдельного распоряжения.

Ответственность за выполнение указа возложена на заместителя губернатора Бориса Грибанова.

Ранее режим ЧС регионального уровня ввели из-за пожаров на территории Луганской народной республики (ЛНР). Сообщалось, что пламя охватило семь округов республики. Сильный ветер мешает бороться с пожаром, отмечали власти. Как уточнялось, самая сложная ситуация была зафиксирована в Станично-Луганском и Антрацитовском округах, их жителей эвакуируют.