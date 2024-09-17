В ЛНР ввели режим ЧС из-за пожаров

Власти ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров

Режим ЧС регионального уровня введен из-за пожаров на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом вечером во вторник, 17 сентября, сообщили власти в Telegram-канале.

В сообщении со ссылкой на руководителя администрации главы ЛНР Алексея Самойлова уточняется, что пожары охватили семь округов региона. Борьбу со стихией замедляет сильный ветер, его порывы достигают 30 метров в секунду.

Власти ежечасно получают отчеты об обстановке, спасатели работают «непрерывно», круглосуточно решаются вопросы с социальной поддержкой. Алексей Самойлов сообщил, что самая сложная ситуация сейчас в Станично-Луганском и Антрацитовском округах, их жителей эвакуируют.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что причиной пожаров на территории ЛНР мог стать поджог.