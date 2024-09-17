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01:34, 17 сентября 2024Россия

В МИД назвали возможной причиной пожаров в ЛНР поджог

Мирошник: есть основания подозревать, что пожары в ЛНР стали следствием поджога

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Причиной пожаров на территории Луганской народной республики (ЛНР) мог стать поджог. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Он сообщил, что в Станично-Луганском районе были обнаружены бутылки с зажигательной смесью. Мирошник отметил, что смесь сделана из таких компонентов, что при возгорании ее практически невозможно потушить водой. По его словам, сейчас ведутся поиски тех, кто приготовил бутылки.

Ранее сообщалось, что из-за природного пожара в ЛНР 85 пациентов дома престарелых были эвакуированы в центральную городскую больницу. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, также были повреждены десять частных жилых домов.

Накануне стало известно, что ландшафтный пожар, распространившийся на два поселка в Антрацитовском районе ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода.

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      Марина Совина
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