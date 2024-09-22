Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:21, 22 сентября 2024Мир

В Иране раскрыли сеть израильских агентов

КСИР раскрыл сеть из 12 израильских агентов
Тегеран

Тегеран. Фото: Arne Immanuel BÃ�nsch / dpa / Globallookpress.com

В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл сеть из 12 израильских агентов в шести провинциях страны, которые планировали акции по дестабилизации внутренней ситуации государства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Чтобы противостоять этом заговору, силами разведки КСИР в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников [Израиля], которые планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», — сообщает агентство.

В КСИР заявили, что власти Израиля решили провести акции в Иране после неудач «в достижении своих зловещих целей против народов Газы и Ливана».

Ранее Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане. Постпред Израиля в Организации объединенных наций Дэнни Данон заявил, что власти страны делают все возможное, чтобы «бороться с террористами, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Автомобиль российской дипмиссии подорвался в Пакистане. Появилась информация о погибших

      Трамп отказался участвовать в президентских выборах в случае проигрыша в 2024 году

      Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на приграничный российский регион

      «Манчестер Сити» на 98-й минуте спасся от поражения в матче АПЛ с «Арсеналом»

      Бомбу времен Первой мировой войны нашли рядом со зданием сербского парламента

      В Иране раскрыли сеть израильских агентов

      Число пострадавших при обстреле российского села ВСУ выросло

      Глава РПЛ оценил трансфер Соболева в «Зенит»

      Напавшему на могилу Маслякова пригрозили тремя месяцами тюрьмы

      Вандал разгромил могилу Маслякова. Чем он объяснил свой поступок?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше