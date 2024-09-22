В Иране раскрыли сеть израильских агентов

КСИР раскрыл сеть из 12 израильских агентов

В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл сеть из 12 израильских агентов в шести провинциях страны, которые планировали акции по дестабилизации внутренней ситуации государства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Чтобы противостоять этом заговору, силами разведки КСИР в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников [Израиля], которые планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», — сообщает агентство.

В КСИР заявили, что власти Израиля решили провести акции в Иране после неудач «в достижении своих зловещих целей против народов Газы и Ливана».

Ранее Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане. Постпред Израиля в Организации объединенных наций Дэнни Данон заявил, что власти страны делают все возможное, чтобы «бороться с террористами, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».