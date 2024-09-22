Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 22 сентября 2024Россия

В России прокомментировали призыв мировых лидеров к миру на Украине

Депутат Чепа назвал лицемерием призыв мировых лидеров к миру на Украине

Фото: Anton Shynkarenko / Reuters

Призыв лидеров США, Индии, Австралии и Японии — стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) — к миру на территории Украины выглядит лицемерным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление политиков.

«Странно слышать призывы США к миру, которые, по сути, организовали этот конфликт и активно его поддерживают на протяжении двух с половиной лет. Это лицемерие, по крайней мере со стороны США. За этим заявлением ничего не стоит», — сказал депутат.

Лидеры Японии, Австралии, Индии и США выпустили совместное заявление по итогам саммита. В декларации говорится о необходимости установить «всеобъемлющий, справедливый и прочный» мир на территории Украины в соответствии с международным правом и уставом ООН. «Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе. При этом в заявлении не упоминается Россия.

Политики отметили, что украинский кризис негативно влияет на продовольственную и энергетическую безопасность. Также они подчеркнули важность избежать применения ядерного оружия. «В контексте этого конфликта мы разделяем позицию, согласно которой применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы», — сказано в декларации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о службе экс-адвоката Пашаева танкистом в зоне СВО. Сослуживцы ни разу не видели его в бою

      В России прокомментировали призыв мировых лидеров к миру на Украине

      Врач назвал способ избавиться от вдовьего горба

      В Кремле заявили об отсутствии альтернатив победе в СВО

      Песков объяснил заявления Столтенберга об ударах вглубь России

      В Тихорецке после атаки ВСУ начали поиск взрывоопасных предметов

      Украина снова пыталась ударить по Курской области

      Стало известно о беременности отравившейся курицей и пельменями женщины

      Командир ВСУ заявил о потере Украиной логистического узла в ДНР

      Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича по снятию статуса иноагента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше