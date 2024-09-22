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02:50, 22 сентября 2024Мир

Мировые лидеры призвали к долгосрочному миру на Украине

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине, не упомянув РФ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, передает РИА Новости.

В документе мировые лидеры указали на необходимость всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН. «Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», — отмечается в сообщении.

При этом в документе не упоминается Россия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном урегулировании конфликта на Украине. По ее словам, урегулирование кризиса на Украине невозможно без учета интересов России, при этом в Киеве и на Западе o мире не думают.

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      Марина Совина
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