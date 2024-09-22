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19:02, 22 сентября 2024Россия

В России высказались о последствиях ударов вглубь территории страны для Запада

Сенатор Карасин: Запад должен осознать серьезность последствий ударов вглубь РФ

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Западные страны должны осознать всю серьезность потенциальных последствий ударов их оружием вглубь российской территории, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Наш президент абсолютно однозначно сказал о своей реакции в отношении возможного решения, катастрофического для всего мира, о тех ракетах, которые будут бить внутрь территории Российской Федерации. Они не нуждаются в комментариях, он прекрасно обрисовал очень трагичную картину для мира в таком случае

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Насчет здравомыслия людей — у меня такое впечатление, что потихоньку здравый ум пробивает себе дорогу. Пока там все находится в таком затерроризированном состоянии — людей запугивают, люди боятся говорить правду. Но убежден, что рано или поздно эта относительно чистая позиция относительно угрозы создания такого мирового конфликта из-за недоумков как в блоке НАТО, так и в киевском режиме потихоньку до людей начнет доходить серьезность ситуации», — сказал сенатор.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на Западе еще остаются те, кто понимает сигналы президента России Владимира Путина о последствиях ударов глубь территории страны.

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      Варвара Кошечкина
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