В России высказались о последствиях ударов вглубь территории страны для Запада

Западные страны должны осознать всю серьезность потенциальных последствий ударов их оружием вглубь российской территории, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».
Наш президент абсолютно однозначно сказал о своей реакции в отношении возможного решения, катастрофического для всего мира, о тех ракетах, которые будут бить внутрь территории Российской Федерации. Они не нуждаются в комментариях, он прекрасно обрисовал очень трагичную картину для мира в таком случае
«Насчет здравомыслия людей — у меня такое впечатление, что потихоньку здравый ум пробивает себе дорогу. Пока там все находится в таком затерроризированном состоянии — людей запугивают, люди боятся говорить правду. Но убежден, что рано или поздно эта относительно чистая позиция относительно угрозы создания такого мирового конфликта из-за недоумков как в блоке НАТО, так и в киевском режиме потихоньку до людей начнет доходить серьезность ситуации», — сказал сенатор.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на Западе еще остаются те, кто понимает сигналы президента России Владимира Путина о последствиях ударов глубь территории страны.