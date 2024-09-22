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12:26, 22 сентября 2024Россия

Песков высказался о «трезвых головах» на Западе

Песков: на Западе остаются трезвые головы, понимающие слова Путина

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Трезвые головы», которые понимают слова российского президента Владимира Путина о последствиях в случае втягивая стран НАТО в украинский конфликт, еще остаются на Западе. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — высказался представитель Кремля.

Таким образом он в частности прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о заявлении президента РФ по поводу потенциальных последствий для западных стран от дальнейшего вовлечения в украинский конфликт.

В интервью Зарубину Песков также отметил, что заявления Столтенберга об отсутствии у России возможности ответить на разрешение украинской армии наносить удары вглубь РФ связаны с его скорым уходом с должности.

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      Анастасия Алимпиева
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