Песков: на Западе остаются трезвые головы, понимающие слова Путина

«Трезвые головы», которые понимают слова российского президента Владимира Путина о последствиях в случае втягивая стран НАТО в украинский конфликт, еще остаются на Западе. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — высказался представитель Кремля.

Таким образом он в частности прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о заявлении президента РФ по поводу потенциальных последствий для западных стран от дальнейшего вовлечения в украинский конфликт.

В интервью Зарубину Песков также отметил, что заявления Столтенберга об отсутствии у России возможности ответить на разрешение украинской армии наносить удары вглубь РФ связаны с его скорым уходом с должности.

