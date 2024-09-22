Песков объяснил заявления Столтенберга об ударах вглубь России

Песков объяснил заявления генсека НАТО об ударах по РФ его скорым уходом с поста

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у России возможности ответить на разрешение ВСУ наносить удары вглубь РФ связаны с его скорым уходом с должности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Столтенберг скоро перестанет работать генсеком НАТО, напомнил Песков. Этим, на его взгляд, вызваны «безответственные заявления».

Ранее на заявление Столтенберга об ударах по России отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, он является человеком абсолютно несамостоятельным, из-за чего «произносит любую чушь». Тот, кто делает такие заявления, не отдает себе отчет о последствиях, убеждена она.

В сентябрьском интервью газете The Times генсек НАТО заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России не приведет к эскалации конфликта. Российская сторона несколько раз не реагировала на эскалацию со стороны Украины, дал понять он.

Североатлантический альянс в сентябре назвал дату вступления в должность нового генсека НАТО. Экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получит полномочия генсека с 1 октября, сообщили там.