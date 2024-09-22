В российском регионе арестовали главу района по делу о взяточничестве

Главу района Самарской области арестовали по делу о вымогательстве взяток

Главу Безенчукского района Самарской области арестовали по подозрению в вымогательстве взяток. Об этом в своем Telegram-канале сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней», — указано в сообщении.

Арестованному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере»). Ведомство не стало раскрывать имя задержанного, однако на сайте администрации Безенчукского района отмечено, что его возглавляет Владимир Аникин.

Ранее Аникина задержали по подозрению во взяточничестве. Чиновник, в частности, обвиняется в получении в 2021 году ноутбука стоимостью 90 тысяч рублей в качестве взятки.