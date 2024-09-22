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14:55, 22 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе отец пять лет насиловал дочь и угрожал ей ружьем

В Дагестане отец пять лет насиловал дочь и угрожал, что застрелит ее из ружья

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане отец пять лет насиловал дочь и угрожал ее застрелить. Об этом сообщает Mash Gor в Telegram.

Семья живет в Бабаюртовском районе российского региона. Отец начал насиловать девочку, когда ей было 12 лет. Кроме того, мужчина угрожал дочери, что застрелит ее из ружья, если она расскажет о происходящем матери.

Недавно дочь сбежала из дома и написала заявление в полицию. Ее отец признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отец насиловал несовершеннолетних дочерей. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.

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      Мария Большакова
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