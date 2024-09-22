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21:53, 22 сентября 2024Мир

В США заявили о глупом подходе Запада к конфликту на Украине

Риттер: никто не должен умирать из-за глупого подхода Запада к Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что никто не должен умирать из-за глупого подхода Запада к ситуации на Украине. Такое заявление он сделал в интервью, опубликованном на YouTube-канале Dialogue Works.

«Я не хочу умирать ни за Украину, ни за [украинского лидера Владимира] Зеленского, ни за это безумие, которое происходит сегодня в Европе», — сказал он. Риттер также отметил, что необходимо задуматься о последствиях эскалации конфликта. В частности, он указал на желание Зеленского получить разрешение применять дальнобойное оружие для атак по российской территории.

Ранее Риттер сообщил, что американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. Так он отреагировал на публикацию, где выражалась негативная реакция украинцев на статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди, в которой они высказывали опасения в связи с возможностью начала полномасштабной войны между НАТО и Россией в случае разрешения бить западным дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

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      Марина Совина
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