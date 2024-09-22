В украинском Павлограде раздался взрыв

«Общественное»: взрыв прогремел в украинском Павлограде

Взрыв раздался в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом утром в воскресенье, 22 сентября, сообщает телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Павлограде Днепропетровской области слышен звук взрыва», — указано в сообщении.

По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях была объявлена в 08:35 по московскому времени.

Ранее руководитель администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин сообщил, что в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По его словам, часть потребителей осталась без света.