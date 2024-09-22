Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 22 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в одной из областей

В Полтавской области частично лишились света из-за повреждения энергообъекта

Фото: Creative Cat Studio / Shutterstock / Fotodom

В Полтавской области Украины повредили объект энергетической инфраструктуры. Об этом утром 22 сентября сообщил в Telegram-канале руководитель областной администрации Филипп Пронин.

По словам Пронина, повреждения произошли в одном из районов области. Часть потребителей осталась без света, указал он.

Ранее стало известно об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев накануне вечером сообщил, что там находились ракеты с дальним радиусом действия.

Также утром 21 сентября появилась информация о взрывах в двух украинских городах: Кривом Роге Днепропетровской области и Миргороде Полтавской области. За день до этого была повреждена критическая инфраструктура в селе Хмелевка Сумской области. О каких объектах идет речь, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      В России осудили раскопки могил советских воинов в Эстонии. Действия страны назвали вандализмом

      Франция направила спецназ для борьбы с беспорядками на Мартинике

      Миранчук забил за «Атланту» во втором матче подряд

      США запретят использование ПО из России в некоторых автомобилях

      Российский полковник призвал выделить дроны в отдельный род войск

      Реакцию эстонцев на переписывание истории оценили

      Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

      Макаревич назвал унижающим достоинство его внесение в реестр иноагентов

      На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в одной из областей

      Еще один ребенок не выжил после ужина пельменями и курицей в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше