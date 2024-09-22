На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в одной из областей

В Полтавской области частично лишились света из-за повреждения энергообъекта

В Полтавской области Украины повредили объект энергетической инфраструктуры. Об этом утром 22 сентября сообщил в Telegram-канале руководитель областной администрации Филипп Пронин.

По словам Пронина, повреждения произошли в одном из районов области. Часть потребителей осталась без света, указал он.

Ранее стало известно об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев накануне вечером сообщил, что там находились ракеты с дальним радиусом действия.

Также утром 21 сентября появилась информация о взрывах в двух украинских городах: Кривом Роге Днепропетровской области и Миргороде Полтавской области. За день до этого была повреждена критическая инфраструктура в селе Хмелевка Сумской области. О каких объектах идет речь, не уточнялось.