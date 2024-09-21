Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:13, 21 сентября 2024Бывший СССР

В двух украинских городах произошли взрывы

В Кривом Роге и Миргороде произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области и Миргороде Полтавской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Отмечается, что в Днепропетровской области с 1:59 по московскому времени звучала воздушная тревога.

Ранее мощный взрыв произошел в областном центре. Также сирены были слышны в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.

20 сентября стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области. Уточнялось, что взрывы повредили объекты в селе Хмелевка. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина. Что обнаружили в архивах?

      В Минобороны раскрыли планы на российских «Терминаторов»

      В двух украинских городах произошли взрывы

      В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»

      Российское ПВО за ночь сбило 101 украинский беспилотник

      Планы Зеленского относительно украинского конфликта раскрыли

      В США заявили о невозможности ВСУ остановить наступление ВС России

      В России предложили сделать бесплатными обследования при планировании беременности

      Шесть беспилотников сбили над территорией российского региона

      Экс-адвокат Трампа рассказал об использовании Харрис одной «хитрости» на дебатах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше