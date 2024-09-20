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21:27, 20 сентября 2024Бывший СССР

В Днепропетровске произошел мощный взрыв

В Днепропетровске на востоке Украины произошел мощный взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровске на востоке Украины произошел мощный взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Также сирены были слышны в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по боевикам украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые укрывались в одной из школ Харькова.

20 сентября стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области. Уточнялось, что взрывы повредили объекты в селе Хмелевка. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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