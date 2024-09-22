В ВС России рассказали об уничтожении ВСУ под Работино с помощью беспилотников

Разведчик ВС России: беспилотники точечно уничтожают ВСУ под Работино

Подразделения беспилотников точечно уничтожают военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино Запорожской области. Об этом рассказал командир отделения ударных дронов разведроты 291-го полка ВС России с позывным Вохан, передает РИА Новости.

По его словам, он успешно направил ударный дрон в блиндаж одного из подразделений ВСУ, в котором находились трое военных.

Также в ходе дежурства он обнаружил и уничтожил «норку» — углубленное укрепление, вход в которое был закрыт маскировочной сетью, защищающей от беспилотников.

«Поступила задача залететь в масксеть. Там было укрытие. Когда был очень близко, увидел, как в "норке" мелькнул человек. Развернулся и залетел в эту "норку", где он был, сразу за ним», — рассказал разведчик.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в производстве беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения. По его словам, именно благодаря этому российские военные получают преимущество на поле боя.

