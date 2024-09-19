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23:47, 19 сентября 2024Наука и техника

Путин рассказал о причине преимущества ВС России в зоне СВО

Путин: преимущество на СВО достигается благодаря передовым технологиям в БПЛА

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществе Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова передает пресс-служба Кремля.

По его словам, в производстве беспилотных летательных аппаратов используются передовые технологии и новые инженерные решения. Именно благодаря этому российские военные получают преимущество на поле боя. При этом Путин подчеркнул, что предприятия «народного ОПК [оборонно-промышленного комплекса] играют не менее значимую роль, чем крупные оборонные компании».

Российский лидер назвал тему производства БПЛА важной и востребованной. Он добавил, что за 2023 год ВС РФ получили около 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. «В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз», — отметил Путин.

Ранее 19 сентября Владимир Путин посетил площадку «Специального технологического центра» по производству средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

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      Марина Совина
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