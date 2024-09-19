Путин посетил площадку по производству беспилотников

Президент России Владимир Путин посетил площадку «Специального технологического центра» (СТЦ) по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Уточняется, что на СТЦ Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов и первый зампред правительства Денис Мантуров.
В пресс-службе Кремля отметили, что СТЦ производит уникальные беспилотники «Орлан», а также малые космические аппараты типа CubeSat.
Ранее сегодня, 19 сентября, президент Путин пообещал поставки новых вооружений в Вооруженные силы России. Он заявил, что в войска поступят не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы.