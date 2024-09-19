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15:52, 19 сентября 2024Россия

Путин посетил площадку по производству беспилотников

Президент России Путин посетил площадку СТЦ по производству РЭБ и беспилотников

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил площадку «Специального технологического центра» (СТЦ) по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что на СТЦ Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов и первый зампред правительства Денис Мантуров.

В пресс-службе Кремля отметили, что СТЦ производит уникальные беспилотники «Орлан», а также малые космические аппараты типа CubeSat.

Ранее сегодня, 19 сентября, президент Путин пообещал поставки новых вооружений в Вооруженные силы России. Он заявил, что в войска поступят не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы.

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