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17:57, 22 сентября 2024Мир

В ЮАР рассказали о последствиях обильного снегопада

IOL: в ЮАР из-за обильного снегопада скончалась женщина

Фото: Esa Alexander / Reuters

Во время обильного снегопада, обрушившегося на Южно-Африканскую Республику, скончалась женщина. Об этом сообщает южноафриканское издание IOL.

«Женщина застряла в такси, которое следовало по трассе «Йоханнесбург — Дурбан» и было вынуждено остановиться из-за снегопада», — рассказали журналисты о последствиях непогоды.

Автомобиль оказался в 30-километровой пробке. В салоне транспортного средства понизилась температура, и женщина скончалась от переохлаждения. При этом в публикации отмечено, что южноафриканские представители Красного креста пытаются помочь заблокированным автомобилистам, им раздают горячую еду.

Ранее о снегопаде сразу в нескольких провинциях ЮАР рассказали в France 24. По словам местных жителей, снега на этих территориях не было несколько лет.

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      Дмитрий Попов
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