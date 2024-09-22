В ЮАР рассказали о последствиях обильного снегопада

IOL: в ЮАР из-за обильного снегопада скончалась женщина

Во время обильного снегопада, обрушившегося на Южно-Африканскую Республику, скончалась женщина. Об этом сообщает южноафриканское издание IOL.

«Женщина застряла в такси, которое следовало по трассе «Йоханнесбург — Дурбан» и было вынуждено остановиться из-за снегопада», — рассказали журналисты о последствиях непогоды.

Автомобиль оказался в 30-километровой пробке. В салоне транспортного средства понизилась температура, и женщина скончалась от переохлаждения. При этом в публикации отмечено, что южноафриканские представители Красного креста пытаются помочь заблокированным автомобилистам, им раздают горячую еду.

Ранее о снегопаде сразу в нескольких провинциях ЮАР рассказали в France 24. По словам местных жителей, снега на этих территориях не было несколько лет.