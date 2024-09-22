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20:54, 22 сентября 2024Россия

Вертолет Ми-28НМ уничтожил скопление украинской техники в Курской области

МО: экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил скопление техники ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил скопление военной бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — отчиталось оборонное ведомство.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область. «Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блиц-криг, больше половины техники уже они потеряли», — заявил он.

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      Екатерина Подвигина
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