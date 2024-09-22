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21:32, 22 сентября 2024Бывший СССР

Военкор Стешин назвал причину убийства американца в ДНР

Военкор Стешин назвал убийство американца Бентли в ДНР стечением обстоятельств
Дмитрий Стешин

Дмитрий Стешин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Причиной убийства военного корреспондента Рассела Бентли с позывным Техас, которое произошло 8 апреля в Донецкой народной республике (ДНР), стало «дьявольское стечение обстоятельств». Об этом в своей статье для KP.RU заявил военкор Дмитрий Стешин.

По словам сослуживца Техаса Влада Евтушенко, Бентли проживал в самом обстреливаемом районе Донецка. Однажды после очередного обстрела он отправился помогать раненым, однако некоторые приняли его за врага.

«Мужчина в ковбойской шляпе, говорящий с акцентом, назвавший свой позывной Техас, не мог не вызвать нездоровую реакцию у тех, кто в этот момент оценивал повреждения после обстрела. И одно пошло цепляться за другое», — считает Стешин.

Ранее стало известно, что российский военнослужащий Владислав Агальцев, обвиняемый в расправе над Расселом Бентли, в прошлом уже совершал особо тяжкое преступление. Во время службы у него возник личный конфликт с сержантом, что вылилось в перестрелку.

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      Артём Верейкин
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