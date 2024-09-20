Сослуживец раскрыл прошлое фигуранта дела о расправе над американцем в ДНР

Mash: фигурант дела об убийстве Бентли в ДНР в прошлом застрелил сержанта

Найдены причастные к убийству воевавшего за Донбасс ополченца Техаса из США. Ими оказались четверо российских военных

Начало событий в новости Найдены причастные к убийству воевавшего за Донбасс ополченца Техаса из США. Ими оказались четверо российских военных

Российский военнослужащий Владислав Агальцев, обвиняемый в расправе над американским ополченцем, военкором Расселом Бентли, более известным под позывным Техас, в прошлом уже совершал особо тяжкое преступление. Прошлое фигуранта дела раскрыл Telegram-каналу «Mash на Донбассе» его сослуживец.

По его словам, Агальцев родом из Донецка, его прозвали Молдаваном. Во время службы у него возник личный конфликт с сержантом. Агальцев выстрелил в него, в результате полученных ранений сержант не выжил.

После стрельбы Молдаван сбежал из воинской части, но вскоре был пойман. Спустя некоторое время он вновь попал на фронт.

Ранее 20 сентября Следственный комитет России заявил об установлении причастных к гибели Техаса. Ими оказались военнослужащие Агальцев, Виталий Вансяцкий, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, надругательстве над телами и местами захоронения, подстрекательстве к укрывательству преступлений.