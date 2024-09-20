Найдены причастные к убийству воевавшего за Донбасс ополченца Техаса из США. Ими оказались четверо российских военных

СКР установил причастных к убийству военкора Рассела Бентли в Донецке

Следователи установили причастных к гибели в Донецке американского ополченца, военкора Рассела Бентли, более известного под позывным Техас. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, в уголовном деле фигурируют четверо российских военных. В ближайшее время материалы в отношении них передадут в суд.

Военные пытали и избивали ополченца Техаса

Уголовное дело возбуждено в отношении военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, надругательстве над телами и местами захоронения, подстрекательстве к укрывательству преступлений.

Рассел Бентли Фото: Суть времени / Wikipedia

Следствие считает, что 8 апреля Вансяцкий, Агальцев и Иорданов избили и пытали Бентли, в результате чего он не выжил. Позже Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль с телом погибшего с помощью тротиловой шашки. На следующий день Бажанин переместил останки с места преступления.

В ближайшее время материалы в отношении подозреваемых передадут в суд и прокуратуру.

О пропаже ополченца стало известно в начале апреля

МВД Донецкой народной республики (ДНР) в начале апреля сообщило, что американец Рассел Бентли пропал в Донбассе. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР, ему присвоили позывной Техас. Он также работал корреспондентом агентства Sputnik.

Коллега Бентли Александр Сладков 20 апреля рассказал, что американец с российским гражданством погиб.

«Потеря для ДНР. Моя личная потеря. Это был настоящий мужчина, приехавший воевать за Донбасс, и он воевал, никогда не давал заднюю», — написал он.

Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман тогда же назвал гибель Бентли убийством и призвал правоохранительные органы провести расследование.