Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Попова

Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и отражавшие наступление противника, согласились дать показания в рамках уголовного дела в отношении бывшего командующего армией генерал-майор Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

«Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», — заявил Попов на заседании.

По его словам, для того, чтобы доказать невиновность Попова, он попросил командиров дать показания. Однако его просьба не была удовлетворена, что, по его мнению, нарушает «защиту и доказательство невиновности».

Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела для экс-командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляция фигуранта была отклонена.

Попова обвиняют по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Как считает следствие, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.