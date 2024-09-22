Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 22 сентября 2024Россия

ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области

Гладков сообщил, что ВСУ ударили по трем населенным пунктам Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по трем населенным пунктам региона.

«В Белгородском районе в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль», — сообщил Гладков. По его словам, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Глава региона добавил, что в селе Ясные Зори вследствие прилета боеприпаса произошло возгорание кровли частного дома — сотрудники МЧС произвели тушение пожара.

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД. Информация о последствиях уточняется», — заявил Гладков.

Ранее он сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов. Кроме того, регионе атаковали 27 беспилотников. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о планах Зеленского попросить Байдена разместить войска НАТО на Украине

      Дюбуа нокаутировал Джошуа в бою за титул чемпиона мира по боксу

      Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

      Концерт Гребенщикова во Франции отменили из-за состояния его здоровья

      Иран представил новые беспилотники и ракеты

      Названа основная проблема МКС

      ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области

      Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

      В Британии допустили признание Зеленским поражения Украины

      Трамп заявил о намерении добиться высадки американцев на Марс во время его президентства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше