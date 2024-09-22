ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области

Гладков сообщил, что ВСУ ударили по трем населенным пунктам Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по трем населенным пунктам региона.

«В Белгородском районе в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль», — сообщил Гладков. По его словам, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Глава региона добавил, что в селе Ясные Зори вследствие прилета боеприпаса произошло возгорание кровли частного дома — сотрудники МЧС произвели тушение пожара.

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД. Информация о последствиях уточняется», — заявил Гладков.

Ранее он сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов. Кроме того, регионе атаковали 27 беспилотников. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.