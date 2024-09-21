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12:45, 21 сентября 2024Россия

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов

Гладков: по Белгородской области выпустили более 120 снарядов за сутки

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В субботу, 21 сентября, Гладков сообщил, что за минувшие сутки по шести районам области было выпущено 122 снаряда. Кроме того, регионе атаковали 27 беспилотников. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Обошлось без пострадавших. Гладков добавил, что за отчетный день были повреждены шесть частных домовладений, два комбайна, линии электроснабжения. «В Валуйском городском округе села Карабаново и Новопетровка атакованы 2 БПЛА… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено пять боеприпасов», — написал он.

В Белгородском районе, продолжил Гладков, по 11 населенным пунктам было выпущено 32 боеприпаса и девять беспилотников. В Грайворонском округе по девяти населенным пунктам выпущено 47 снарядов и семь БПЛА, а в Краснояружском районе по трем селам было выпущено 24 снаряда, добавил он. «В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Панков выпущено 14 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью девяти БПЛА», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 сентября сбила 101 украинский беспилотник в ряде российских регионов. Уточняется, что 53 беспилотника были поражены в Брянской области. Еще 18 дронов сбили в Краснодарском крае, 16 — в акватории Черного моря.

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      Алиса Дмитриева
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