Российское ПВО за ночь сбило 101 украинский беспилотник

Минобороны: ПВО сбило 101 украинский беспилотник в ночь на 21 сентября

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 сентября сбила 101 украинский беспилотник в ряде регионов. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 53 беспилотника были поражены в Брянской области. Еще 18 дронов сбили в Краснодарском крае, 16 — в акватории черного моря. Также система ПВО сработала в Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областях и республике Крым.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Краснодарский край. После падения обломков БПЛА в Тихорецком районе, которое привело к пожару, была объявлена эвакуация. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, началась детонация взрывоопасных предметов.