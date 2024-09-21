В российском регионе вспыхнул пожар после падения осколков БПЛА

В Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения осколков БПЛА

В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар после падения осколков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, началась детонация взрывоопасных предметов.

В районе проводится временная эвакуация. Губернатор отметил, что в небе над Тихорецким районом было сбито два беспилотника. Обломки одного из дронов спровоцировали пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась их детонация.

Также утром 21 сентября система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники на юго-западе Тверской области.