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06:13, 21 сентября 2024Россия

Беспилотники сбили в российском регионе

Беспилотники сбили на юго-западе Тверской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники на юго-западе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона в своем Telegram-канале.

«Как сообщил губернатор Игорь Руденя на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны РФ сбиты БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», — говорится в сообщении.

Ранее система ПВО сбила 16 беспилотников в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

До того сообщалось, что у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны.

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      Евгений Силаев
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