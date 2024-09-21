Беспилотники сбили в российском регионе

Беспилотники сбили на юго-западе Тверской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники на юго-западе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона в своем Telegram-канале.

«Как сообщил губернатор Игорь Руденя на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны РФ сбиты БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», — говорится в сообщении.

Ранее система ПВО сбила 16 беспилотников в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

До того сообщалось, что у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны.