В российском регионе сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем

Mash: у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник

У села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем, вместо обычного винта. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны. Однако полученные данные говорят о том, что это может быть новый украинский реактивный беспилотник «Паляниця».

Как пишет канал, размер нового дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 3,5 метра на 2,5 метра. Летательный аппарат может достигать скорости до 500 километров в час, а также способен нести боевую часть весом от 100 килограммов. Дальность применения беспилотника составляет до 700 километров.

О первом применении новой ракеты-дрона президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 августа в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны. Он назвал беспилотник инструментом возмездия и подчеркнул, что он намного быстрее и мощнее дальнобойных дронов.