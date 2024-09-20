Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 20 сентября 2024Россия

В российском регионе сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем

Mash: у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем, вместо обычного винта. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны. Однако полученные данные говорят о том, что это может быть новый украинский реактивный беспилотник «Паляниця».

Как пишет канал, размер нового дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 3,5 метра на 2,5 метра. Летательный аппарат может достигать скорости до 500 километров в час, а также способен нести боевую часть весом от 100 килограммов. Дальность применения беспилотника составляет до 700 километров.

О первом применении новой ракеты-дрона президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 августа в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны. Он назвал беспилотник инструментом возмездия и подчеркнул, что он намного быстрее и мощнее дальнобойных дронов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел завершить конфликт с Россией в 2024 году. Единственным способом он назвал свою «формулу мира»

      Валя Карнавал похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме

      Полковник высказался о будущем группировки ВСУ в Курской области

      Бывший глава МВД Украины рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России

      Дима Билан зарегистрировал собственный магазин

      Дело возбудили после конфликта на территории школы в Ростовской области

      Россияне стали тратить меньше денег на курортах Турции

      Домохозяйкам посоветовали кинуть в унитаз шипучие таблетки

      В российском регионе второй раз за год зацвела сирень

      В ЦБ сменится глава отвечающего за предложения по ставке департамента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше