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20:15, 24 августа 2024Наука и техника

Полковник высказался о новом оружии «возмездия» Украины

Полковник Кошкин усомнился в эффективности украинской ракеты-дрона «Паляниця»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Новая украинская ракета-дрон «Паляниця» вряд ли окажется эффективной, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в способности украинского военно-промышленного комплекса создать качественное оружие.

Наверное, на День независимости Украины надо докладывать [об успехах]. Они в свое время говорили о том, что они станут страной самого передового вооружения, допустим, как Израиль. А так они толком сами ничего не сделали. Я глубоко убежден, что это пересобранное [из старого оружия], потому что экономики нет, что они могут создать?

Андрей Кошкинполковник в отставке

«Это убогость какая-то, которую они как-то пересобрали, что-то модернизировали. Так, чтобы с нуля произвести какое-то оружие, которое бы удивило мир, [не вышло]. Они пытались создать танк, винтовку и так далее. Все это было на уровне модернизации старого вооружения, которое в мире никакого успеха не имеет, да и в самих Вооруженных силах Украины (ВСУ) тоже, — сказал он.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев впервые применил против России новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». По его словам, цель была поражена, однако политик не уточнил, что это был за объект. «Сегодня произошло первое успешное боевое применение нашего нового оружия абсолютно нового класса — украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это наш новый инструмент возмездия», — заявил он.

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      Варвара Кошечкина
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