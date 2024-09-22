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15:27, 22 сентября 2024Интернет и СМИ

YouTube начнет показывать новый тип рекламы

YouTube начнет показывать рекламу при постановке видео на паузу

Фото: Idrees Abbas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Видеосервис YouTube начнет показывать на платформе новый тип рекламы, которая будет запускаться во время постановки видео на паузу. Об этом пишет The Verge.

Такой формат компания начала обсуждать в 2018 году, тестирование началось с 2023 года на ограниченном числе рекламодателей. В Google тогда обнаружили высокую прибыльность нового формата рекламы. Как отметили в компании, реклама во время паузы менее навязчивая. При этом там не сообщили о сокращении частоты появления обычных рекламных роликов перед видео.

В 2023 году на YouTube уже появилась реклама, которую невозможно пропустить.

В ноябре 2023 года видеохостинг YouTube запустил по всему миру кампанию по борьбе с блокировщиками рекламы — пользователям начали запрещать смотреть видео при использовании таких сервисов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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