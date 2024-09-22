YouTube начнет показывать новый тип рекламы

YouTube начнет показывать рекламу при постановке видео на паузу

Видеосервис YouTube начнет показывать на платформе новый тип рекламы, которая будет запускаться во время постановки видео на паузу. Об этом пишет The Verge.

Такой формат компания начала обсуждать в 2018 году, тестирование началось с 2023 года на ограниченном числе рекламодателей. В Google тогда обнаружили высокую прибыльность нового формата рекламы. Как отметили в компании, реклама во время паузы менее навязчивая. При этом там не сообщили о сокращении частоты появления обычных рекламных роликов перед видео.

В 2023 году на YouTube уже появилась реклама, которую невозможно пропустить.

В ноябре 2023 года видеохостинг YouTube запустил по всему миру кампанию по борьбе с блокировщиками рекламы — пользователям начали запрещать смотреть видео при использовании таких сервисов.