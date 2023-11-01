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14:15, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

YouTube запретил просмотр видео с блокировщиками рекламы

Видеохостинг YouTube запретил просмотр видео с блокировщиками рекламы

Фото: Сharlesdeluvio / Unsplash

Видеохостинг YouTube запустил по всему миру кампанию по борьбе с блокировщиками рекламы, пользователям запрещают смотреть видео при использовании таких сервисов. Об этом сообщает The Verge.

Менеджер по связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон заявил, что платформа запустила по всему миру кампанию, которая побуждает пользователей разрешить показ рекламы или попробовать платную подписку YouTube Premium. Представитель видеохостинга отметил, что использование блокировщиков рекламы нарушает правила YouTube.

При просмотре видео с такими сервисами пользователь может получить уведомление, в котором ему сообщат, что дальнейшее воспроизведение заблокировано. YouTube также попросит отключить блокировщик рекламы или же добавить видеохостинг в список исключений. В качестве альтернативы пользователю предложат перейти на платную подписку YouTube Premium, которая позволяет смотреть ролики без рекламы.

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«Вы можете получать от YouTube уведомления о блокировщиках рекламы, но просмотр видео по-прежнему будет возможен. Хотя один из сотрудников Verge столкнулся с тем, что YouTube практически каждый раз полностью блокирует просмотр видео», — рассказали в издании. Там также отметили, что видеохостинг начал бороться с блокировкой рекламы подобным образом ранее в этом году, однако тогда в YouTube нововведение описывали как небольшой эксперимент.

Ранее популярный российский комик Сергей Орлов пожаловался на YouTube и заявил, что платформа «все сильнее и сильнее закручивает гайки». Юморист рассказал, что YouTube внезапно перестал рекомендовать пользователям несколько его последних видео с выступлениями.

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