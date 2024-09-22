Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:26, 22 сентября 2024Бывший СССР

Зеленскому предрекли бунты из-за его решения повысить зарплаты своему офису

Соскин: повышение зарплат офису Зеленского приведет к массовому бунту

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского повысить зарплаты своему офису и силовикам приведет к массовому бунту. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, такие решения направлены на формирование системы подавления «биомассы овец», которые должны быть расходным материалом для правительства страны. Он добавил, что обычно такие события приводят к революционным восстаниям.

Также аналитик посчитал, что такое решение продиктовано необходимостью для Зеленского укрепить поддержку «верхушки пирамиды» с целью сохранить власть.

Ранее Соскин предрек превращение Украины в государство-таран. По его словам, в Европе поддерживают Зеленского, чтобы «этот режим вел войну против Российской Федерации».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленскому предрекли бунты из-за его решения повысить зарплаты своему офису

      Компания из Норвегии передумала экспортировать водород в Германию

      Петербуржец расчленил возлюбленную и положил останки в бочку с кислотой

      Двух социологов из России задержали в столице Чада

      Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

      Из граничащего с Россией города Украины эвакуировали треть населения

      FIDE сохранила ограничения для россиян

      Умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актер

      Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

      Калужский Минкульт заступился за Лолиту Милявскую перед неравнодушной горожанкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше