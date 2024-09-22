Соскин: повышение зарплат офису Зеленского приведет к массовому бунту

Решение президента Украины Владимира Зеленского повысить зарплаты своему офису и силовикам приведет к массовому бунту. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, такие решения направлены на формирование системы подавления «биомассы овец», которые должны быть расходным материалом для правительства страны. Он добавил, что обычно такие события приводят к революционным восстаниям.

Также аналитик посчитал, что такое решение продиктовано необходимостью для Зеленского укрепить поддержку «верхушки пирамиды» с целью сохранить власть.

Ранее Соскин предрек превращение Украины в государство-таран. По его словам, в Европе поддерживают Зеленского, чтобы «этот режим вел войну против Российской Федерации».