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00:10, 23 сентября 2024Россия

23 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

23 сентября в России отмечают День информационных подразделений МВД, а в мире празднуют Международный день жестовых языков. Православные верующие сегодня вспоминают преподобного князя Андрея Вологодского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 23 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День информационных подразделений МВД РФ

23 сентября 1918 года в РСФСР было утверждено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел», работа которого обеспечивала сбор и хранение информации о состоянии и динамике преступности в стране.

Сегодня Информационные подразделения МВД занимаются составлением и хранением баз данных (например, с отпечатками пальцев), архивных документов и экспертиз. Но главное — сотрудники ведомства помогают органам внутренней власти получить важнейшие сведения: научно-технические, справочные, оперативные, криминалистические, дактилоскопические и многие другие.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день жестовых языков

По данным Всемирной федерации глухих, в настоящее время на планете проживают более 70 миллионов глухих людей. В совокупности они используют более 300 жестовых языков.

Международный день жестовых языков впервые отпраздновали в 2018 году по инициативе ООН. Главная цель Дня — отметить роль жестовых языков в жизни глухих и подчеркнуть важность создания комфортной среды для людей с инвалидностью.

День рождения жевательной резинки

Считается, что жвачку придумал американец Джон Куртис. 23 сентября 1848 года в домашних условиях он создал конфету из смолы и парафина.

Хотя, конечно, первые прототипы жевательной резинки появились намного раньше. Самое раннее подобие жвачки датируется VII-II веками до нашей эры. Ее нашли во время раскопок на севере Европы — это были куски доисторической смолы со следами человеческих зубов.

Фото: Andra C Taylor Jr / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 сентября

  • Дeнь рождения поисковой системы «Яндекс»;
  • День чайных драконов;
  • День образовательных технологий.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Иоасафа Каменского (в миру Андрея Вологодского, князя)

Андрей Вологодский был сыном Заозерского князя Димитрия, из рода ярославских. В 20 лет он принял иночество с именем Иоасафа в Спасо-Каменной обители. Все свое время он посвящал молитве и духовным подвигам, держал строгие посты — согласно преданию, в последние дни земной жизни Иоасаф вкушал пищу только раз в неделю.

Житие святого гласит, что такой аскетичной жизнью Иоасаф достиг высшей степени духовности и смог видеть самого Бога. 23 сентября 1453 года он мирно завершил земной путь. Считается, что при гробе святого неоднократно совершались чудеса и исцеления.

Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 23 сентября

  • День памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
  • День памяти преподобного Павла Послушливого;
  • День памяти апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента;
  • День памяти святителей Петра и Павла Никейских;

Приметы на 23 сентября

В народном календаре 23 сентября — День Петра и Павла Рябинников. Раньше в это время было принято заготавливать рябину на зиму, считалось, что в праздник она приобретает целебные свойства.

  • Хорошей приметой на Руси считалось развесить по дому кисти с ягодами рябины в качестве оберега.
  • 23 сентября девушки ходили «шептаться» к рябине, чтобы она «услышала» их заветные желания и исполнила их.
  • Считалось, что 23 сентября нельзя хвастаться и вообще рассказывать о своих достижениях. Иначе впереди будут трудные испытания.
  • Если к 23 сентября на рябине много ягод — осень будет дождливой.

Кто родился 23 сентября

Эдвард Радзинский (88 лет)

Эдвард Радзинский — советский и российский писатель, сценарист и телеведущий, автор ряда популярных книг и телепередач по истории России.

Его пьесы ставили на сцене многих известных театров такие режиссеры, как Анатолий Эфрос и Роман Виктюк. Кроме того, Радзинский стал автором сценария к семи телевизионным фильмам, в числе которых «Еще раз про любовь», «Каждый вечер в одиннадцать» и других.

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Хулио Иглесиас (81 год)

Испанский певец Хулио Иглесиас считается одним из самых коммерчески успешных поп-исполнителей современности. За годы карьеры он продал более 300 миллионов своих пластинок по всему миру. В 2013 году его имя внесли в Зал славы латиноамериканских авторов песен. В том же году Иглесиас попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый латиноамериканский исполнитель.

Кто еще родился 23 сентября

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