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15:20, 23 сентября 2024Бывший СССР

Алиев назвал неадекватным ответ Армении о мире

Алиев: заявление Еревана о мире с Азербайджаном является неадекватным

Фото: Marco Ottico / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Армения не хочет мира. Об этом сообщает издание News.am.

Алиев рассказал о том, что ждал дальнейших шагов и быстрого ответа от Армении после отправки проекта мирного соглашения в Ереван. В Баку возмутились, что ответа пришлось ждать больше месяца, причем армянская сторона исключила оттуда все несогласованные пункты.

«Столь примитивный и неадекватный шаг был, честно говоря, неожиданным», — заявил Ильхам Алиев.

По словам Алиева, это все в совокупности дает основание говорить о том, что Армения не хочет мира, а желает лишь затянуть мирный процесс.

Процесс согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном длится почти год с момента возвращения полного контроля Баку над Нагорным Карабахом в сентябре 2023 года. Регион во времена СССР и после его распада был населен этническими армянами (до 2023 года), но принадлежит по международным документам Азербайджану.

События 2023 года вызвали массовый отток этнических армян из региона.

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      Сергей Болиев
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