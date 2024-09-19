В Армении назвали выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой

МИД Армении: выезд армян из Нагорного Карабаха является этнической чисткой

МИД Армении назвал выезд армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года «насильственным перемещением, ставшим последним этапом политики этнической чистки со стороны Азербайджана». Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

В нем сообщается, что в результате военного нападения Азербайджана все коренное население Нагорного Карабаха (более 115 тысяч армян) были вынуждены покинуть свои дома в течение нескольких дней.

«Это насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки, произошло в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда все международное сообщество в очередной раз обсуждало необходимость мирного урегулирования конфликтов», — сообщает МИД Армении.

Ведомство также заявило, что Армения стремится к скорейшему установлению мира в регионе. Помимо этого, министерство иностранных дел республики ожидает от других заинтересованном в урегулировании конфликта стран политической воли и четкой демонстрации приверженности мирной повестке.

Ранее Азербайджан призвал Нидерланды не использовать выражение «захват Нагорного Карабаха». По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха основаны на нормах и принципах международного права.