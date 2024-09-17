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13:55, 17 сентября 2024Бывший СССР

Азербайджан призвал Нидерланды не использовать выражение «захват Нагорного Карабаха»

МИД Азербайджана призвал Нидерланды не говорить «захват Нагорного Карабаха»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде призвал Нидерланды не использовать выражение «захват Нагорного Карабаха». Его заявление приводит РИА Новости.

По его словам, Нидерланды закрывали глаза на незаконные действия Армении, в то время как действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха основаны на нормах и принципах международного права. «Мы призываем Нидерланды положить конец таким заявлениям, которые еще больше подрывают двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами», — заключил Гаджизаде.

Заявление было сделано в связи с обнародованной программой правительства Нидерландов, в которой были изложены планы на текущий срок полномочий. В ее разделе «Международная безопасность» фигурирует выражение «захват Нагорного Карабаха».

Ранее в Азербайджане заявили об отсутствии территориальных претензий ни к одной стране.

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      Илья Таксюр
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