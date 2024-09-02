В Азербайджане заявили об отсутствии территориальных претензий к странам

В МИД Азербайджана заявили об отсутствии территориальных претензий к странам

У Азербайджана нет территориальных претензий к каким-либо странам. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

«Азербайджан не имеет территориальных претензий ни к одной стране», — ответил он армянским властям, которые утверждают, что в конституции республики есть этот вопрос.

Ранее президент Азербайджана Ильхама Алиев обвинил Армению, что страна специально тянет время для покупки нового вооружения у своих партнеров. Кроме того, он счел непонятной позицию Еревана по упразднению Минской группы ОБСЕ о конфликте в Нагорном Карабахе.