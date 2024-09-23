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12:47, 23 сентября 2024Мир

Байден забыл причину присутствия премьера Индии на двусторонней пресс-конференции

FN: Байден на мероприятии с лидером Индии Моди спросил, кого нужно представить

Американский лидер Джо Байден во время двусторонней пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл причину его присутствия на мероприятии и дважды спросил у собственных сотрудников, кого же он должен представить. Об этом сообщает телеканал Fox News (FN).

«Байден пришел в замешательство и потерял нить событий во время пресс-конференции с премьер-министром Индии в воскресенье. Инцидент произошел, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он пришел в замешательство... После неловкой паузы комментатор все же объявил Моди», — говорится в публикации.

При этом остается неизвестным, сделал ли это Байден специально, чтобы развеселить публику, или он действительно мог забыть про участие индийского коллеги.

В июле Байден забыл имя американского министра обороны Ллойда Остина, назвав его «черным мужчиной». Глава государства подчеркнул, что необходимо относиться к людям достойно. После этого он в качестве примера указал, что назначил на пост главы оборонного ведомства чернокожего мужчину, однако не смог вспомнить, как его зовут.

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      Виктория Кондратьева
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