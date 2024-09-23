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01:11, 23 сентября 2024Мир

США обеспокоились связями России и Китая

Bloomberg: США всерьез обеспокоены взаимодействием России с Китаем и Ираном

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

США и союзники всерьез обеспокоены усугублением взаимодействия России с Китаем, Ираном и Северной Кореей с целью бросить вызов ослабевающему доминированию Вашингтона. Об этом бывший постоянный представитель Кении при ООН и глава Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани заявил агентству Bloomberg.

По его словам, на ослабевание Запада указывают множество факторов — от неспособности решить проблему с йеменскими хуситами, обстреливающими суда в Красном море, до вытеснения США и союзников с военных баз в Африке, где усиливают свое влияние Москва и Пекин.

«Влияние США ослабевает, и оно ослабевает быстро. Есть растущие державы, которые хотят больше утвердиться в многостороннем пространстве — от Китая до других, и Глобальный Юг все чаще имеет право голоса», — сказал Кимани.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о конце эпохи доминирования США. «Общность позиций и сотрудничество Ирана и России, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности и мира во всем мире», — добавил он.

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      Артём Верейкин
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