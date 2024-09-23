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10:24, 23 сентября 2024Россия

Бойцы СВО обратились к российскому чиновнику с просьбой о помощи

Участники СВО обратились к чиновнику из Дагестана с просьбой о помощи

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участники специальной военной операции (СВО) обратились к дагестанскому чиновнику. О записанном ими видеообращении сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу Хасавюртовского района республики.

Военнослужащие попросили главу района Джамбулата Салаватова помочь им в приобретении автомобиля для выполнения боевых задач.

В видеообращении военнослужащие сообщили об успешном противодействии украинским подразделениям в зоне СВО и выразили надежду на поддержку. «Победа будет за нами», — сказали они.

Ранее в Кремле прокомментировали практику формирования в российских регионах своих подразделений для отправки на СВО. Там отметили, что президент России Владимир Путин позитивно оценивает подобные инициативы.

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      Алан Босиков
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