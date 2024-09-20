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13:04, 20 сентября 2024Россия

В Кремле рассказали о формировании регионами своих подразделений для отправки на СВО

Песков: многие регионы РФ формируют свои подразделения для отправки на СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Многие регионы РФ формируют свои подразделения для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения об отправке на СВО приморского батальона.

В свою очередь, президент России Владимир Путин позитивно относится к помощи, которую регионы оказывают войскам, отметил Песков.

Ранее в Кремле раскрыли возможности Российской армии для продолжения СВО. Там сообщили, что войска располагают всеми средствами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

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