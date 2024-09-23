Алаудинов: ВС России уничтожили в Курской области французскую установку Caesar

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Курской области французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.

«Иностранная техника высокого качества, но тоже сгорела очень хорошо», — сказал он.

Ранее российские военные уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого на угледарском направлении операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили французскую САУ Caesar.