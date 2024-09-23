Россиянам дали советы по продаже старой дачи

Риелтор Подкидышева: за счет коммуникаций цена дачи может вырасти на 35-40 %

Наличие коммуникаций существенно влияет на стоимость загородного дома: за счет них объект может подорожать на 35-40 процентов. Своими советами по продаже старой дачи с агентством РИА Новости поделились специалисты.

Однако если дому не один десяток лет, а коммуникации в нем не проведены, то дачу купят по цене участка либо с 20-процентной скидкой, отмечает исполнительный директор агентства НДВ Супермаркет Недвижимости Татьяна Подкидышева. Не поможет в этом даже хорошая локация, что в других случаях определяет стоимость объекта. В частности, как рассказали в «Циан», в столичном регионе за дачу в ближнем поясе Подмосковья можно получить до 10-12 миллионов рублей. Если же дом располагается на границе с Владимирской или Калужской областями, его не оценят выше 1,5 миллиона. Говоря о материалах, вагонка будет проигрывать на фоне кирпича, обращают внимание в «Инком-Недвижимости».

Если дом построен до 2000-х годов, новый владелец, как правило, отдает его под снос, поэтому по своей сути такая постройка является обременением при продаже, объясняют в ГК «АСК». При этом демонтаж требует дополнительных расходов: от 5 тысяч рублей за квадратный метр, если постройка выполнена из дерева, и от 10 тысяч, если из камня. Реставрация же обойдется покупателю еще дороже.

Загородный дом стоит выставлять на продажу весной — с ноября по февраль найти для него покупателей будет проблематично. По наблюдениям руководителя отдела загородной недвижимости агентства «Миэль» Татьяны Ананьевой, покупательский интерес в это время ограничивается пассивным просмотром объявлений и звонками, но до просмотров дело не доходит. Вдобавок во многих садовых товариществах зимой плохо расчищают дороги. При этом, если просмотр организуется по весне после схода снега, покупатель сможет оценить рельеф и захламленность участка для постройки. Это поможет заложить в бюджет будущие расходы на облагораживание территории.

Ускорить продажу старого загородного дома можно, если заранее подготовить всю документацию, убедившись в том, что право собственности на него оформлено верно. Риелторы советуют заблаговременно заказать выписку из ЕГРН и проверить сведения на публичной кадастровой карте. В случае, если в Росреестре информация о доме отсутствует, можно обратиться в администрацию населенного пункта.

Также перед тем, как организовать просмотр дома, не мешает привести в порядок участок: покосить траву, обрезать деревья и кусты, выровнять дорожки. Вид участка скажется на общем впечатлении от дачи, что ускорит продажу, советуют эксперты.

Ранее дачникам, положившим глаз на заброшенный соседский участок, объяснили, как его приобрести на законных основаниях. Это можно сделать на торгах, через год после постановки бесхозной недвижимости на учет.