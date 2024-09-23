Дан прогноз о шансах Австрии отказаться от российского газа

Reuters: новое правительство Австрии призовут отказаться от российского газа

То австрийское правительство, которое вскоре придет к власти, столкнется с давлением касательно того, чтобы Вена снизила зависимость от российского газа и диверсифицировала поставки энергоносителей. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что ни одна партия не получит абсолютного большинства. Однако опросы показывают, что небольшое преимущество есть у оппозиционной крайне правой, дружественной России Партии свободы (FPO). Таким образом, результат выборов может отразиться на скорости энергетического перехода этой европейской страны.

Издание подчеркнуло, что Австрия входит в число стран ЕС, наиболее зависимых от российского газа. В июле она получала из России 83 процента импортируемого ею газа. Между тем главная венская энергетическая компания Wien Energie уже предупредила, что откажется от российского газа с 2025 года.

Бывший глава регулятора коммунальных услуг E-Control Уолтер Больц считает, что внезапное прекращение поставок из России, вероятно, приведет к росту оптовых цен на газ примерно на 20 процентов в течение двух-шести месяцев.

Ранее появился прогноз, что в будущем Австрия не сможет заместить топливо из РФ. Более того, отказ Украины от прокачки российского газа серьезно ударит по Австрии, у которой подписан контракт с «Газпромом» до 2040 года. Без данного углеводорода австрийская экономика может угодить в еще более глубокую рецессию и столкнуться с усугублением затянувшегося хозяйственного кризиса.