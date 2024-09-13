Один из последних крупных клиентов «Газпрома» прекратит закупать газ из России

Австрийская Wien Energie прекратит использовать российский газ с 2025 года

Один из последних крупных клиентов энергохолдинга «Газпром» — Wien Energie — прекратить использовать российский газ с 2025 года и отдаст предпочтение альтернативным поставщикам топлива. Об этом решении руководства крупнейшего в Вене коммунального предприятия сообщает Bloomberg.

Австрийская компания обеспечивает энергией два миллиона человек, проживающих в Вене и ее окрестностях. Член городского совета, отвечающий за финансовые и экономические вопросы, Петер Ханке в ходе пресс-конференции сообщил, что со следующего года все домашние хозяйства, коммерческие потребители и электростанции столицы должны будут работать на «нероссийском газе». Соответственно, этому требованию подчинится и Wien Energie.

Компания получила от альтернативных поставщиков в общей сложности 10 тераватт-часов энергии, полученной из сжиженного природного газа (СПГ). Это составляет 12 процентов от суммарного объема потребления электроэнергии жителями австрийской столицы. Предприятие продолжит закупать топливо из Северной Африки и других регионов мира с целью избавиться от зависимости от энергоресурсов из РФ.

В дальнейшем компания будет проверять топливо, поступающее в город, на предмет происхождения. Если выяснится, что его транзит осуществляется из России, в Wien Energie заблокируют подобные поставки. В этом, как утверждается, сотрудникам коммунального предприятия должны будут помочь специальные сертификаты с указанием страны-производителя топлива. Отмечается, что подобные документы невозможно подделать, так как они основаны на технологии блокчейн.

До недавнего времени Австрия являлась одним из лидеров среди всех стран Евросоюза (ЕС) по уровню зависимости от поставок российских энергоресурсов. По данным Минэнерго республики, в первой половине 2024-го Вена покупала у России 88,5 процента всего импортируемого газа, а в 2023-м именно российское топливо составляло большую часть (98 процентов) потребления.

В 2018-м местный энергоконцерн OMV продлил долгосрочное соглашение на импорт российского газа от «Газпрома» до 2040 года. Однако в августе 2024-го правящая коалиция Австрии включила в новую стратегию безопасности отказ от российского газа к 2027 году. За полгода до этого министр энергетики республики Леонор Гевесслер призвала крупные госконцерны начать подготовку по выходу из соглашений с участием российских энергетических контрагентов. Подобные долгосрочные сделки, такие как OMV с «Газпромом», по ее словам, не способствуют снижению зависимости Австрии от импорта российских энергоресурсов.