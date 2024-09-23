Дело возбудили после похищения россиянки группой неизвестных

В Саратовской области возбудили уголовное дело о похищении женщины

В Саратовской области возбудили уголовное дело после пропажи 47-летней жительницы города Балаково Натальи Алешниковой. Об этом сообщает ТАСС.

Дело расследуется по пункту «а» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Ранее в соцсетях сообщалось, что ночью 22 сентября женщину похитили из двора дома на бульваре Роз — группа неизвестных насильно посадила ее в машину. Местонахождение женщины устанавливается.

Ранее сообщалось, что серийный маньяк Артур Рыно похитил четырехлетнюю дочь у бывшей жены.