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19:18, 23 сентября 2024Ценности

Деми Мур раскрыла страшную правду о похудении после родов

Деми Мур рассказала, что ежедневно проезжала 30 миль на велосипеде для похудения

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур раскрыла в интервью телепрограммы CBS Sunday Morning страшную правду о похудении после родов.

61-летняя знаменитость призналась, что после рождения второго ребенка ей приходилось идти на крайние меры ради сохранения стройной фигуры. По ее словам, она ежедневно проезжала на велосипеде по 30 миль (48 километров) до съемочной площадки фильма «Непристойное предложение» и обратно.

«Мне кажется, Скаут было пять или шесть месяцев. Я кормила ее по ночам, вставала в темноте с тренером и ехала на велосипеде до студии Paramount. Затем снималась целый день, который обычно длится 12 часов, а потом начинала все заново», — рассказала Мур.

Кроме того, звезда «Субстанции» посетовала, что оказывала на себя огромное давление. «У меня был опыт, когда мне говорили, что я должна похудеть. Несмотря на то что это было неловко и унизительно, я делала с собой именно это», — пояснила собеседница телеканала.

Ранее Деми Мур рассказала о жестокости к своему телу ради стройной фигуры.

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      Мария Винар
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